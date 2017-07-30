«Спартак» разгромно проиграл «Краснодару» в молодежном первенстве

В матче 3-го тура молодежного первенства России «Краснодар» в Москве одержал уверенную победу над «Спартаком» (5:0).

Уже в дебюте игры Артем Голубев вывел гостей вперед. На 32-й минуте отличился Иван Игнатьев, а несколько минут спустя он забил свой второй мяч.

На 69-й минуте Игнатьев реализовал пенальти. Таким образом, Иван оформил хет-трик. Окончательный счет на табло в компенсированное время установил Алекс Мацукатов.

Отметим, что «Спартак» потерпел третье кряду поражение на старте молодежного первенства. Следующий матч красно-белые проведут 5 августа на выезде с «Зенитом».





