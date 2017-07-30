Сборные России по плаванию вышли в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м

Мужская и женская сборные России по плаванию вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в комбинированной эстафете 4х100 м.

Женская сборная России (Анастасия Фесикова, Наталья Иванеева, Светлана Чимрова, Вероника Попова) прошла в финал с четвертым временем (3.57,53). Победили в квалификации американки (3.55,95).