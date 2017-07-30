Сборные России по плаванию вышли в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская и женская сборные России по плаванию вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) в комбинированной эстафете 4х100 м.
Женская сборная России (Анастасия Фесикова, Наталья Иванеева, Светлана Чимрова, Вероника Попова) прошла в финал с четвертым временем (3.57,53). Победили в квалификации американки (3.55,95).
Мужская сборная России (Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Даниил Пахомов, Данила Изотов) – с третьим временем (3.32,12). Выиграли также американцы (3.29,66).
Финалы состоятся сегодня вечером.
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