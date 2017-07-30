Акинфеев установил рекорд РФПЛ по числу сезонов с «сухими» матчами

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, сыграв «на ноль» в матче 3-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска» (2:0), установил рекорд по количеству сезонов с «сухими» встречами, информирует официальный сайт армейской команды.

Как сообщается, Игорь Акинфеев, отыгравший первый в этом чемпионате матч на ноль, стал рекордсменом среди вратарей по количеству сезонов с «сухими» матчами в рамках РФПЛ - у него их 15 из 15. Таким образом, голкипер армейцев обошел Владимира Габулова (14 сезонов).

Напомним, Акинфеев дебютировал в чемпионате страны 31 мая 2003 года в матче против «Крыльев Советов» (2:0). В дальнейшем он неизменно проводил «сухие» матчи во всех последующих сезонах.