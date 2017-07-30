Американец Лобю одержал победу в мужском хайдайвинге, Федотов – 13-й
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира по водным видам спорта американец Стивен Лобю одержал победу в мужском хайдайвинге (прыжки в воду с 27 м).
Спортсмен из США набрал 397,15 балла. Серебро досталось чеху Михалу Навратилу (390,90), бронзовая награда – у итальянца Алессандро де Розе (379,65).
Россияне Никита Федотов, Артем Сильченко и Илья Семашко заняли 13-е, 15-е и 19-е места соответственно.
Чемпионат мира
Будапешт (Венгрия)
Хайдайвинг
Мужчины
1. Стивен Лобю (США) – 397,15
2. Михал Навратил (Чехия) – 390,90
3. Алессандро де Розе (Италия) – 379,65
...13. Никита Федотов (Россия) – 231,25
...15. Артем Сильченко (Россия) – 229,30
...19. Игорь Семашко (Россия) – 204,15
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