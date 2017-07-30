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Александр Карницкий: «Тосно» готов навязать борьбу «Зениту»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Александр Карницкий рассказал о готовности команды к матчу с «Зенитом» в третьем туре РФПЛ.

- Забыли о поражении в Краснодаре и готовы навязать борьбу «Зениту», ожидаем много болельщиков на игре, - приводит слова Карницкого пресс-служба «Тосно». 

Напомним, матч «Тосно» – «Зенит» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В двух стартовых турах клуб из Ленинградской области потерпел поражения от «Уфы» (0:1) и «Краснодара» (0:2). Петербуржцы же обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0) и «Рубин» (2:1).

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Матч

Тосно - Зенит

Место и дата

30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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