Александр Карницкий: «Тосно» готов навязать борьбу «Зениту»

Полузащитник «Тосно» Александр Карницкий рассказал о готовности команды к матчу с «Зенитом» в третьем туре РФПЛ.

- Забыли о поражении в Краснодаре и готовы навязать борьбу «Зениту», ожидаем много болельщиков на игре, - приводит слова Карницкого пресс-служба «Тосно».

Напомним, матч «Тосно» – «Зенит» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В двух стартовых турах клуб из Ленинградской области потерпел поражения от «Уфы» (0:1) и «Краснодара» (0:2). Петербуржцы же обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0) и «Рубин» (2:1).

Дерби в Кубке и «золотой» матч. 8 гостевых игр «Зенита» в Петербурге