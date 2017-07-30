Эрнесто Вальверде: В предстоящем сезоне «Барселона» способна выиграть все титулы

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

- Мы очень хорошо вошли в игру, имели много голевых моментов, доминировали и могли еще увеличить счет. Я доволен тем, как мы сыграли.

Этот матч отсылает нас к играм за Суперкубок Испании, но мы знаем, что там все будет по-другому.

Встреча не была товарищеской. Я рад, что игроки правильно отнеслись к этой игре, доволен готовностью футболистов, несмотря на жару и высокую влажность.

У нас игроки высокого уровня, особенно Месси, он исключительный футболист. В перспективе в этом сезоне мы можем выиграть все турниры, - заявил Вальверде.

Напомним, сегодня «Барселона» со счетом 3:2 переиграла мадридский «Реал» и завоевала Международный кубок чемпионов.

