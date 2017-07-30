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Абаев и Бухаров пропускают матч с «Амкаром» из-за повреждений

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Ростова» Илья Абаев и нападающий Александр Бухаров не попали в заявку своей команды на матч 3-го тура РФПЛ с «Амкаром».

Причина – мышечные травмы. О сроках восстановления футболистов пока что ничего неизвестно.

Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Абаев и Бухаров провели за «Ростов» по 2 матча.

Матч «Амкар» – «Ростов» начнется в 15:00 мск.

Матч

Амкар - Ростов - 0:0

1-й тайм

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович, Конде, Идову, Комолов, Гол, Гиголаев, Рязанцев, Бодул, Прокофьев

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Зуев, Мевля, Юсупов, Гацкан, Калачёв, Дядюн

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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