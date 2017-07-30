Абаев и Бухаров пропускают матч с «Амкаром» из-за повреждений
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Вратарь «Ростова» Илья Абаев и нападающий Александр Бухаров не попали в заявку своей команды на матч 3-го тура РФПЛ с «Амкаром».
Причина – мышечные травмы. О сроках восстановления футболистов пока что ничего неизвестно.
Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Абаев и Бухаров провели за «Ростов» по 2 матча.
Матч «Амкар» – «Ростов» начнется в 15:00 мск.
Матч
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович, Конде, Идову, Комолов, Гол, Гиголаев, Рязанцев, Бодул, Прокофьев
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Ингасон, Вилюш, Зуев, Мевля, Юсупов, Гацкан, Калачёв, Дядюн
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция
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