Абаев и Бухаров пропускают матч с «Амкаром» из-за повреждений

Вратарь «Ростова» Илья Абаев и нападающий Александр Бухаров не попали в заявку своей команды на матч 3-го тура РФПЛ с «Амкаром».

Причина – мышечные травмы. О сроках восстановления футболистов пока что ничего неизвестно.

Напомним, что в нынешнем сезоне РФПЛ Абаев и Бухаров провели за «Ростов» по 2 матча.

Матч «Амкар» – «Ростов» начнется в 15:00 мск.