Гендиректор клуба «СКА-Хабаровск»: Не вижу трагедии в результатах команды на старте сезона
Генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов уверен в том, что его команде по силам выправить турнирное положение в чемпионате России.
- Три поражения на старте вы считаете серьезным положением? Ноль забитых? Логично - в соперниках «Зенит» и ЦСКА. Да, «Арсенал» - наши конкуренты, но мы проиграли им на выезде 0:1, трагедии в этом абсолютно не вижу.
Заметьте, что все голы, которые мы пропускаем, являются следствием наших ошибок. У ребят достаточно сложная адаптация в премьер-лиге - это совершенно другой уровень в сравнении с ФНЛ.
Не могу восхищаться содержанием игры - это звучало бы глупо, но, поверьте, никакой трагедии я в этом не вижу. Да, три поражения, ноль забитых мячей, да, это очень неприятно, но сезон только начался, а мы - дебютанты, - рассказал Флегонтов.
5 августа в 4-м туре чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с московским «Локомотивом».
Матч
ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)
Голы
Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция