Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 0Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор клуба «СКА-Хабаровск»: Не вижу трагедии в результатах команды на старте сезона

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов уверен в том, что его команде по силам выправить турнирное положение в чемпионате России.

- Три поражения на старте вы считаете серьезным положением? Ноль забитых? Логично - в соперниках «Зенит» и ЦСКА. Да, «Арсенал» - наши конкуренты, но мы проиграли им на выезде 0:1, трагедии в этом абсолютно не вижу.

Заметьте, что все голы, которые мы пропускаем, являются следствием наших ошибок. У ребят достаточно сложная адаптация в премьер-лиге - это совершенно другой уровень в сравнении с ФНЛ.

Не могу восхищаться содержанием игры - это звучало бы глупо, но, поверьте, никакой трагедии я в этом не вижу. Да, три поражения, ноль забитых мячей, да, это очень неприятно, но сезон только начался, а мы - дебютанты, - рассказал Флегонтов.

5 августа в 4-м туре чемпионата России «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде с московским «Локомотивом».

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)

Голы

Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров

Предупреждения:

нет - Эдиев, 35; Баляйкин, 44

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Максим Деменко: В матче с «Краснодаром» мы увидим совсем другой «Спартак»Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Краснодар» в 3-м туре чемпионата России.Игорь Ледяхов: В Лиге чемпионов Нойштедтер «Спартаку» не помощникБывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможной покупке защитника «Фенербахче» и сборной России Романа Нойштедтера.Александр Головин: Можно сказать, что мой гол Хабаровску на счету ВернблумаПолузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» в третьем туре РФПЛ (2:0).«Лацио» может купить Азмуна и отдать его в аренду «Вероне»Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Cittaceleste со ссылкой Corriere dello Sport.
Футбол
Акинфеев установил рекорд РФПЛ по числу сезонов с «сухими» матчами
Плавание
Сборные России по плаванию вышли в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Краснодару» в молодежном первенстве
Футбол
Игорь Шевченко: Главная сила «Рубина» – судья Москалев
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости