Гендиректор клуба «СКА-Хабаровск»: Не вижу трагедии в результатах команды на старте сезона

Генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов уверен в том, что его команде по силам выправить турнирное положение в чемпионате России.

- Три поражения на старте вы считаете серьезным положением? Ноль забитых? Логично - в соперниках «Зенит» и ЦСКА. Да, «Арсенал» - наши конкуренты, но мы проиграли им на выезде 0:1, трагедии в этом абсолютно не вижу.