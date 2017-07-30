«Лацио» может купить Азмуна и отдать его в аренду «Вероне»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает Cittaceleste со ссылкой Corriere dello Sport.

По информации издания, «Лацио» не оставляет попыток приобрести форварда казанской команды Сердара Азмуна. При этом римляне рассчитывают после приобретения сразу сдать его в аренду в «Верону» на сезон.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун может перейти из «Рубина» а «Лацио» за 18 миллионов евро.

Напомним, предыдущие два с половиной года нападающий выступал в «Ростове», а этим летом вместе с тренером Курбаном Бердыевым вернулся в «Рубин».

Всего в 92 матчах в премьер-лиге Азмун забил 25 голов. Также на его счету четыре гола в десяти матчах Лиги чемпионов.

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