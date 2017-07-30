Александр Головин: Можно сказать, что мой гол Хабаровску на счету Вернблума
Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» в третьем туре РФПЛ (2:0).
– Игра получилась тяжелой из-за жаркой погоды. Не очень быстрое движение было, вяло играли как мы, так и Хабаровск. Много моментов не реализовали, но главное, что забили два мяча.
– Ваш гол был первым в матче. Ожидали такого эффектного паса Понтуса пяткой?
– Я видел, что он прочитал передачу вратарю. Он очень хорошо сыграл в том моменте. Гол, можно сказать, на его счету.
– Криштиану Роналду и Лионель Месси могут спать спокойно после такого паса пяткой от Понтуса?
– Думаю, сейчас уже нет! (Смеется.)
– Могли еще забить по такой игре?
– Конечно, были еще моменты, Жама не забил, когда попал в Марио. Но мы играли по счету. 2:0 нас устраивало, по такой жаре важно было экономить силы на следующий матч, он уже скоро.
– Сейчас игры идут одна за другой. Как думаете, хватит ли сил на все турниры?
– Конечно. Мы не первый год так играем, понимаем, что игры очень часто, стараемся восстанавливаться. Для такого клуба, как ЦСКА, это не проблема, – приводит слова игрока официальный сайт армейцев.
Матч
ЦСКА - СКА-Хабаровск - 2:0 (2:0)
Голы
Головин 4 (1:0). Натхо 37 (2:0 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Щенников, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев (Витиньо, 66), Натхо, Вернблум, Головин (Кучаев, 83), Чалов (Жамалетдинов, 58)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Наваловский (Габулов, 75), Эдиев, Гришко, Пуцко, Дедечко, Черевко, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Корян (Кобялко, 67), Никифоров
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция