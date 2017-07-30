Александр Головин: Можно сказать, что мой гол Хабаровску на счету Вернблума

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» в третьем туре РФПЛ (2:0).

– Игра получилась тяжелой из-за жаркой погоды. Не очень быстрое движение было, вяло играли как мы, так и Хабаровск. Много моментов не реализовали, но главное, что забили два мяча.



– Ваш гол был первым в матче. Ожидали такого эффектного паса Понтуса пяткой?

– Я видел, что он прочитал передачу вратарю. Он очень хорошо сыграл в том моменте. Гол, можно сказать, на его счету.

– Криштиану Роналду и Лионель Месси могут спать спокойно после такого паса пяткой от Понтуса?

– Думаю, сейчас уже нет! (Смеется.)

– Могли еще забить по такой игре?

– Конечно, были еще моменты, Жама не забил, когда попал в Марио. Но мы играли по счету. 2:0 нас устраивало, по такой жаре важно было экономить силы на следующий матч, он уже скоро.

– Сейчас игры идут одна за другой. Как думаете, хватит ли сил на все турниры?

– Конечно. Мы не первый год так играем, понимаем, что игры очень часто, стараемся восстанавливаться. Для такого клуба, как ЦСКА, это не проблема, – приводит слова игрока официальный сайт армейцев.