Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 0Ростов
Футбол  Тосно- : -Зенит
Футбол  Локомотив- : -Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Ледяхов: В Лиге чемпионов Нойштедтер «Спартаку» не помощник

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможной покупке защитника «Фенербахче» и сборной России Романа Нойштедтера.

- Не так много видел Нойштедтера в деле, пожалуй, только в матчах за сборную. Там он, мягко говоря, не впечатлял. Не думаю, что «Спартак» в конечном итоге его возьмет. Хотя в клубе, видимо, проанализировали игру Романа и сделали выводы. Мое мнение - он футболист неплохой, но по своему уровню не дотягивает до «Спартака». В Лиге чемпионов Нойштедтер не помощник, абсолютно точно.

Да, ради ротации взять его можно, но у красно-белых уже есть Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Илья Кутепов. Единственный плюс Нойштедтера - российский паспорт. А так, если уж брать человека на усиление, то такого, который способен помочь в Лиге чемпионов, иначе «Спартак» не выйдет в плей-офф, - заявил Ледяхов в интервью RT.

Ранее стало известно, что Нойштедтер дал согласие на переход в «Спартак»

Напомним, что футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Максим Деменко: В матче с «Краснодаром» мы увидим совсем другой «Спартак»Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Краснодар» в 3-м туре чемпионата России.Валерий Рейнгольд: Послабление к «Спартаку» с моей стороны кончилосьВалерий Рейнгольд: Послабление к «Спартаку» с моей стороны кончилосьБывший нападающий «Спартака» поделился ожиданиями от матча 3-го тура, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром».Смотри в оба, «Спартак»! Чем опасен «Краснодар» ШалимоваСмотри в оба, «Спартак»! Чем опасен «Краснодар» ШалимоваГлядя на происходящее в «Краснодаре», впору вспомнить слова немецкого философа Фридриха Ницше: «То, что нас не убивает, делает сильнее».Валерий Кечинов: «Спартаку» надо кровь из носу победить «Краснодар»Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура чемпионата России между красно-белыми и «Краснодаром».
Футбол
Акинфеев установил рекорд РФПЛ по числу сезонов с «сухими» матчами
Плавание
Сборные России по плаванию вышли в финал ЧМ в комбинированной эстафете 4х100 м
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Краснодару» в молодежном первенстве
Футбол
Игорь Шевченко: Главная сила «Рубина» – судья Москалев
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Игорь Ледяхов
Игорь Ледяховвсе новости
Роман Нойштедтер
Роман Нойштедтервсе новости