Игорь Ледяхов: В Лиге чемпионов Нойштедтер «Спартаку» не помощник

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможной покупке защитника «Фенербахче» и сборной России Романа Нойштедтера.

- Не так много видел Нойштедтера в деле, пожалуй, только в матчах за сборную. Там он, мягко говоря, не впечатлял. Не думаю, что «Спартак» в конечном итоге его возьмет. Хотя в клубе, видимо, проанализировали игру Романа и сделали выводы. Мое мнение - он футболист неплохой, но по своему уровню не дотягивает до «Спартака». В Лиге чемпионов Нойштедтер не помощник, абсолютно точно.

Да, ради ротации взять его можно, но у красно-белых уже есть Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Илья Кутепов. Единственный плюс Нойштедтера - российский паспорт. А так, если уж брать человека на усиление, то такого, который способен помочь в Лиге чемпионов, иначе «Спартак» не выйдет в плей-офф, - заявил Ледяхов в интервью RT.

Ранее стало известно, что Нойштедтер дал согласие на переход в «Спартак»

Напомним, что футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016.