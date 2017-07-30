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«Ливерпуль» выпустил точную копию первой домашней формы в честь 125-летия клуба (фото)

Источник:  Footy HeadlinesКомментарии

Английский «Ливерпуль» в честь 125-летия со дня образования клуба выпустил точную копию первой домашней формы команды. Об этом сообщает FootyHeadlines.

На комплектах раритетной формы вышит герб, который был найден на ранних документах клуба, с целью максимально приблизить ее вид к оригиналу.

Источник фото: Footy Headlines.
Источник фото: Footy Headlines.

Как отмечает издание, на данный момент неизвестно, когда новые футболки поступят в продажу.

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