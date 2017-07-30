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Максим Деменко: В матче с «Краснодаром» мы увидим совсем другой «Спартак»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Краснодар» в 3-м туре чемпионата России.

- Оказывает ли на «Спартак» давление, что они так начали сезон? Конечно. Но у них есть мотивация, Каррера привык к победам. Получилось так, что, «Динамо» едва не вырвало победу, «сгорая» по ходу поединка в два мяча.

В матче с «Уфой» красно-белые не смогли забить, сыграли вничью 0:0.

Но в матче с «Краснодаром» мы увидим совсем другой «Спартак» — мотивированный, максимально нацеленный на победу. Тот клуб, что мы видели в прошлом сезоне, - цитирует Деменко «Газета.ру».

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 31 июля в Москве на «Открытие Арене».

Матч

Спартак - Краснодар

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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