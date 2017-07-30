Александр «XBOCT» Дашкевич стал тренером Natus Vincere

Александр «XBOCT» Дашкевич назначен тренером состава Natus Vincere по Dota 2.



«Я действительно очень рад вернуться в Na`Vi, особенно в роли тренера. Я верю, что смогу оказать необходимую помощь команде. Вместе мы сумеем показать всем, кто такие Na`Vi. Спасибо организации за доверие!» — прокомментировал Дашкевич.



XBOCT выступал за Natus Vincere с 2010 по 2015 год. В составе команды он становился чемпионом The International 2011.

Состав Natus Vincere по Dota 2:



Данил «Dendi» Ишутин

Виктор «GeneRaL» Нигрини

Акбар «SoNNeikO» Бутаев

Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль

Мальте «Biver» Винтер

Александр «XBOCT» Дашкевич (тренер)

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