«Адмирал» переиграл сборную Южной Кореи в контрольном матче

Ильдар Мухометов: Конев больше не является игроком «Адмирала», мы не в курсе ситуации с отстранением

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов высказался об отстранении защитника Андрея Конева, выступавшего в прошлом сезоне за клуб, из-за положительной допинг-пробы.