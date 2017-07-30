«Адмирал» переиграл сборную Южной Кореи в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над сборной Южной Кореи в контрольном предсезонном матче.
Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Павел Махановский (20-я минута), Георгий Сергеенко (32) и Максим Кицын (37).
Напомним, в субботу «Адмирал» одолел корейскую команду со счетом 5:3.
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