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«Адмирал» переиграл сборную Южной Кореи в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над сборной Южной Кореи в контрольном предсезонном матче.

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Павел Махановский (20-я минута), Георгий Сергеенко (32) и Максим Кицын (37).

Напомним, в субботу «Адмирал» одолел корейскую команду со счетом 5:3.


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