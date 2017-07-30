Доменико Кришито: Манчини хотел видеть меня в «Интере», но ничего не получилось

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Роберто Манчини.

- Очень рад тому, что мы выиграли у «Бней Иегуды», и я забил гол. Такое происходит нечасто. Я благодарен Манчини за то, что он предоставил мне капитанскую повязку. Это накладывает на меня лишнюю ответственность. Постараюсь полностью выкладываться, ведь до меня эту повязку носил Данни, который сейчас ушел в «Славию». Он был мне как брат.

Я очень доволен приходом Манчини, он добавил команде харизмы. Роберто хотел меня видеть в «Интере», когда он возглавил команду второй раз, но после долгих переговоров ничего не получилось. Честно говоря, после пяти лет в России я думал вернуться в «Дженоа», которую считаю своим домом. Но Манчини сказал, что мне не надо уходить.

У меня большой энтузиазм по поводу последнего года контракта с «Зенитом». С одной стороны, есть желание вернуться и носить красно-синюю футболку «Дженоа», но с другой, жду, какие условия продления соглашения предложит нынешний клуб, - приводит слова Кришито ITASportPress со ссылкой на газету Tuttosport.

Напомним, Роберто Манчини работает в «Зените» с 1 июня. Контракт с итальянским тренером заключен по схеме «3+2». Ранее специалист тренировал «Фиорентину», «Лацио», «Интер» (дважды), «Манчестер Сити» и «Галатасарай». Под руководством Манчини сине-бело-голубые провели два матча в чемпионате России и одну - в квалификации Лиги Европы. Во всех петербуржцы одержали победы.

Доменико Кришито переехал в петербургский клуб из «Дженоа» летом 2011 года. В составе сине-бело-голубых итальянец стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах защитник сыграл за «Зенит» 187 матчей и забил 15 голов. Его контракт с клубом истечет 30 июня 2018 года.