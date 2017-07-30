Дмитрий Булыкин: В матче «Спартак» – «Краснодар» будет ничья

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Гол Зуева принес «Ростову» победу над «Амкаром» в матче 3-го тура РФПЛ Футболисты «Амкара» на своем поле уступили «Ростову» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 0:1.

«Амкар» – «Ростов». Видео гола Зуева В воскресенье в Перми прошел матч 3-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Ростовом» (0:1).