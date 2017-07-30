Дмитрий Булыкин: В матче «Спартак» – «Краснодар» будет ничья
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-форвард сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин дал прогноз на центральный матч тура.
– Каков ваш прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар».
– «Краснодар» очень неплохо начал чемпионат. Но «Спартак» действующий чемпион. Думаю, в этом матче будет ничья. Даже предположу угадать счет – 1:1.
Матч 3-го тура «Спартак» – «Краснодар» пройдет завтра на «Открытие Арене». Начало в 19.30 мск.
Матч
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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