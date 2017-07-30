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Дмитрий Сычев: Мало кто знал, как я «пахал» на тренировках, чтобы вернуться в футбол

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о своем возвращении в футбол.

– Я готовился вернуться в футбол. Нельзя сказать, что я ушел в «подполье», но действительно пропал из медийного поля.

Потихонечку готовился, не афишируя это. И мало кто знает, как я «пахал» на этих тренировках. За это время многое переосмыслил. Просто хотел преодолеть все преграды и невзгоды, вернуться более сильным. Если я вернулся, значит, все было правильно и грамотно, –цитирует Сычева официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Дмитрий Сычев начал сезон-2017/18 в составе клуба «Казанка», играющего в первенстве ПФЛ.

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