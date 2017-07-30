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Глава Ла Лиги: Я бы больше беспокоился за уход Роналду или Месси, чем за трансфер Неймара

Источник:  MarcaКомментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном трансфере бразильского нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».

- Ла Лига и «Барселона» важнее, чем Неймар. Я бы больше беспокоился, если бы ушли Криштиану Роналду или Лионель Месси.

Даже если «ПСЖ» не выплатит сумму отступных за Неймара, мы все равно будем жаловаться на них. Они не могут иметь лучшие финансовые показатели, чем «Барселона» и «Реал». Никто в это не верит. Власти Катара инвестируют деньги, а это нарушает принцип финансового fair play, - передает слова Тебаса Marca.

Ранее стало известно, что 25-летний бразилец подпишет контракт с Qatar Sports Investment - фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ».

Ожидается, что «ПСЖ» выплатит «Барселоне» 222 миллиона евро в качестве фиксированной суммы трансфера нападающего.  

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