Леон Горецка: Я получил небольшую травму, но скоро вернусь в строй
Источник: ФК «Шальке»Комментарии
Полузащитник «Шальке» Леон Горецка рассказал, почему он
сейчас не тренируется с командой.
«Уже на второй тренировке
я получил мышечное повреждение. Небольшой разрыв мышечных волокон. Звучит
немного неприятно, но на самом деле ничего серьезного. По степени опасности в
списке возможных повреждений подобная травма находится в самом низу, в общем,
ничего серьезного.
Я выбыл из строя
ненадолго, поэтому собственно и остался в Миттерзиле. Здесь есть все, что мне
нужно для восстановления. Уже совсем скоро я снова смогу тренироваться с
командой», - цитирует Горецку официальный сайт «Шальке».
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