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Леон Горецка: Я получил небольшую травму, но скоро вернусь в строй

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка рассказал, почему он сейчас не тренируется с командой.

«Уже на второй тренировке я получил мышечное повреждение. Небольшой разрыв мышечных волокон. Звучит немного неприятно, но на самом деле ничего серьезного. По степени опасности в списке возможных повреждений подобная травма находится в самом низу, в общем, ничего серьезного.

Я выбыл из строя ненадолго, поэтому собственно и остался в Миттерзиле. Здесь есть все, что мне нужно для восстановления. Уже совсем скоро я снова смогу тренироваться с командой», - цитирует Горецку официальный сайт «Шальке».

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