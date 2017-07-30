Дмитрий Сычев: После ухода из «Локомотива» обращался к православной религии, буддизму и китайской философии
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как ему
удалось пережить уход из команды.
– Период после «Локомотива» – один из самых тяжелых в твоей
биографии футболиста?
–
Я бы сказал, что самым тяжелым.
– Депрессия?
–
Да нет, это мне не свойственно. Но негативные мысли так или иначе преследовали:
никуда не денешься. Человек, проживший практически всю жизнь в футболе, без
него уже не может. Было непросто и морально, и физически. Благодаря поддержке
семьи, близких людей, и – еще раз повторю – веры болельщиков, я справился.
– Ходили слухи, что ты еще
какие-то «нетрадиционные методы переосмысления жизненных ценностей»
использовал.
–
Они традиционные, только, может, не для нас. Интересовался разными
мировоззрениями, обогащался духовно – многое стало понятно. Я обращался и к
православной религии, и к китайской философии, и к буддисткой культуре. Было
прочитано много книг, проведено много разговоров со знающими людьми. Все это
дало положительный результат, - цитирует Сычева официальный сайт «Локомотива».
Напомним, Дмитрий Сычев начал сезон-2017/18 в
составе клуба «Казанка», играющего в первенстве ПФЛ.