Дмитрий Сычев: После ухода из «Локомотива» обращался к православной религии, буддизму и китайской философии

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как ему удалось пережить уход из команды.

– Период после «Локомотива» – один из самых тяжелых в твоей биографии футболиста?

– Я бы сказал, что самым тяжелым.

– Депрессия?

– Да нет, это мне не свойственно. Но негативные мысли так или иначе преследовали: никуда не денешься. Человек, проживший практически всю жизнь в футболе, без него уже не может. Было непросто и морально, и физически. Благодаря поддержке семьи, близких людей, и – еще раз повторю – веры болельщиков, я справился.

– Ходили слухи, что ты еще какие-то «нетрадиционные методы переосмысления жизненных ценностей» использовал.

– Они традиционные, только, может, не для нас. Интересовался разными мировоззрениями, обогащался духовно – многое стало понятно. Я обращался и к православной религии, и к китайской философии, и к буддисткой культуре. Было прочитано много книг, проведено много разговоров со знающими людьми. Все это дало положительный результат, - цитирует Сычева официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Дмитрий Сычев начал сезон-2017/18 в составе клуба «Казанка», играющего в первенстве ПФЛ.