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Датский «Орхус» расторг контракт с Ходжаниязовым

Источник:  ФК «Орхус»Комментарии

21-летний защитник Джамалдин Ходжаниязов покинул датский «Орхус» в связи с досрочным расторжением контракта, сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение игрока действовало до лета 2018 года. 

В составе «Орхуса» Ходжаниязов провел 35 матчей в чемпионате Дании, забил 1 гол, заработал 9 желтых карточек и 1 удаление. Последний официальный матч защитник провел 9 апреля. В сезоне 2016/2017 команда сохранила прописку в местной Суперлиге. 

Напомним, чемпион Европы-2013 в составе юношеской сборной России U-17 переходил в «Орхус» летом 2015 года из «Зенита». Ходжаниязов сыграл за основную команду сине-бело-голубых четыре матча во всех турнирах. 

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