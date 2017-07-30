Датский «Орхус» расторг контракт с Ходжаниязовым

21-летний защитник Джамалдин Ходжаниязов покинул датский «Орхус» в связи с досрочным расторжением контракта, сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение игрока действовало до лета 2018 года.

В составе «Орхуса» Ходжаниязов провел 35 матчей в чемпионате Дании, забил 1 гол, заработал 9 желтых карточек и 1 удаление. Последний официальный матч защитник провел 9 апреля. В сезоне 2016/2017 команда сохранила прописку в местной Суперлиге.

Напомним, чемпион Европы-2013 в составе юношеской сборной России U-17 переходил в «Орхус» летом 2015 года из «Зенита». Ходжаниязов сыграл за основную команду сине-бело-голубых четыре матча во всех турнирах.