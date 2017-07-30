Леон Горецка: Пока не знаю, буду ли продлевать контракт с «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка сказал, что он пока не определился со своим будущим.

«Если честно, то меня потихоньку начинает уже нервировать эта тема. Когда будет что сообщить, я это сделаю. С этим я тянуть не буду. Я ничего не скрываю от своих друзей и близких. От людей, которые мне дороги.

Однако сейчас еще ничего неясно. Я сконцентрирован на новом сезоне в «Шальке», - цитирует Горецку официальный сайт «Шальке».

Отметим, что контракт Горецки с «Шальке» истекает 30 июня 2018 года.