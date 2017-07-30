Леон Горецка: Пока не знаю, буду ли продлевать контракт с «Шальке»
Источник: ФК «Шальке»Комментарии
Полузащитник «Шальке» Леон Горецка сказал, что он пока не
определился со своим будущим.
«Если честно, то меня потихоньку начинает уже нервировать эта тема. Когда будет что сообщить, я это сделаю. С этим я тянуть не буду. Я ничего не скрываю от своих друзей и близких. От людей, которые мне дороги.
Однако сейчас еще ничего неясно. Я сконцентрирован на новом сезоне в «Шальке», - цитирует Горецку официальный сайт «Шальке».
Отметим, что контракт
Горецки с «Шальке» истекает 30 июня 2018 года.
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