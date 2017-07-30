Маурисио Перейра: В матче со «Спартаком» мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча против «Спартака». Напомним, что командам предстоит сыграть в третьем туре чемпионата России.

«Сейчас все наши мысли – о предстоящей встрече со «Спартаком», мы должны добиться положительного результата в Москве. Да, у нас много травмированных, но это ничего не меняет – мы нацелены как можно лучше выступить в чемпионате России, и значит должны успешно сыграть с прямым конкурентом.

«Спартак» – очень серьезный и неудобный для нас соперник, к тому он будет принимать нас на своем поле, но, несмотря ни на что, в этом матче мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия», - цитирует Перейру официальный сайт «Краснодара».

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 31 июля и начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.