Маурисио Перейра: В матче со «Спартаком» мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился
ожиданиями от матча против «Спартака». Напомним, что командам предстоит сыграть
в третьем туре чемпионата России.
«Сейчас все наши мысли – о предстоящей встрече со
«Спартаком», мы должны добиться положительного результата в Москве. Да, у нас
много травмированных, но это ничего не меняет – мы нацелены как можно лучше
выступить в чемпионате России, и значит должны успешно сыграть с прямым
конкурентом.
«Спартак» – очень серьезный и неудобный для нас соперник, к
тому он будет принимать нас на своем поле, но, несмотря ни на что, в этом матче
мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия», - цитирует Перейру
официальный сайт «Краснодара».
Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 31 июля и начнется в
19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.