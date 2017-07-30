Алессандро Шепф: Надеюсь, что в сентябре вновь смогу играть

Полузащитник «Шальке» Алессандро Шепф рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

«Травма стала для меня настоящим шоком. К счастью, мне нужно не так много времени, чтобы снова нарастить мышцы. В ближайшие недели я хочу исправно заниматься фитнесом, чтобы в сентябре быть готовым снова играть», - цитирует Шепфа официальный сайт «Шальке».

28-го апреля 2017-го года игрок сборной Австрии получил разрыв передних крестообразных связок в матче против «Байера» (4:1).