Алессандро Шепф: Надеюсь, что в сентябре вновь смогу играть
Источник: ФК «Шальке»Комментарии
Полузащитник «Шальке» Алессандро
Шепф рассказал о ходе своего восстановления после травмы.
«Травма стала для меня
настоящим шоком. К счастью, мне нужно не так много времени, чтобы снова
нарастить мышцы. В ближайшие недели я хочу исправно заниматься фитнесом, чтобы
в сентябре быть готовым снова играть», - цитирует Шепфа официальный сайт «Шальке».
28-го апреля 2017-го года
игрок сборной Австрии получил разрыв передних крестообразных связок в матче
против «Байера» (4:1).
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