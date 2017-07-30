«Локомотив» – «Анжи». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче третьего
тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи».
«Локомотив»: Гилерме,
Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Игнатьев, Лысов, И. Денисов, Тарасов, Ал.
Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
«Анжи»: Солосин, Брызгалов, Фибел, Полуяхтов, Данченко,
Гулиев, Афонин, Яковлев, Хубулов, Мамтов, Маркелов.
Матч начнется в 17:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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