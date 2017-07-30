Сергей Булатов покинул «Арарат»
Главный тренер ФК «Арарат» Сергей Булатов принял
решение подать в отставку. Об этом информирует пресс-служба московского клуба.
Как сообщается, причиной стали семейные обстоятельства, из-за которых специалист не мог продолжить работу.
«Руководство «Арарата» с пониманием относится к ситуации, выражает огромную благодарность тренеру за качественно проделанную работу и желает Сергею Александровичу успехов в профессиональной деятельности. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Аркадий Имреков», - сообщается в заявлении пресс-службы «Арарата».
Напомним, что Булатов возглавил московский клуб в начале июня этого года. В первых двух турах ПФЛ «Арарат» под руководством специалиста набрал четыре очка.
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