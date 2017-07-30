Сергей Булатов: Было очень приятно стать частью этой футбольной семьи

Бывший главный тренер «Арарата» Сергей Булатов рассказал о причине своего ухода с поста наставника московской команды.



- Очень сожалею, что приходится завершить работу в таком амбициозном клубе, как «Арарат». Возникли непреодолимые обстоятельства, из-за которых я не смогу с 1 августа полностью отдавать все силы работе, поэтому попросил руководство клуба отпустить меня. Хочу поблагодарить руководителей за понимание, и за то, что они пошли мне навстречу.



Желаю «Арарату» решения всех спортивных задач. С таким составом команда способна добиться успехов. Мне было очень приятно стать частью этой футбольной семьи, - приводит слова 45-летнего специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Булатов возглавил московский клуб в начале июня этого года. В первых двух турах ПФЛ «Арарат» под руководством специалиста набрал четыре очка.