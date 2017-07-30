Valve сократила количество доступных героев Dota 2 для новых игроков

Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2, в котором сократила список доступных героев до двадцати в первых 25 играх.





«В эту ознакомительную группу входят те персонажи, за которых, как показывает статистика, приятнее всего учиться играть», — говорится в анонсе разработчиков.



Также после обновления новичкам будут попадаться только игроки с высокими показателями поведения, дабы не испортить первые впечатления об игре.

Valve также запустит специальную трансляцию турнира The International 2017, во время которой новичкам расскажут об основных моментах игры.

Источник