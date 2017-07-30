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Valve сократила количество доступных героев Dota 2 для новых игроков

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Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2, в котором сократила список доступных героев до двадцати в первых 25 играх.


«В эту ознакомительную группу входят те персонажи, за которых, как показывает статистика, приятнее всего учиться играть», — говорится в анонсе разработчиков.

Также после обновления новичкам будут попадаться только игроки с высокими показателями поведения, дабы не испортить первые впечатления об игре.

Valve также запустит специальную трансляцию турнира The International 2017, во время которой новичкам расскажут об основных моментах игры.

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