Valve сократила количество доступных героев Dota 2 для новых игроков
Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2, в котором сократила список доступных героев до двадцати в первых 25 играх.
«В эту ознакомительную группу входят те персонажи, за которых, как показывает статистика, приятнее всего учиться играть», — говорится в анонсе разработчиков.
Также после обновления новичкам будут попадаться только игроки с высокими показателями поведения, дабы не испортить первые впечатления об игре.
Valve также запустит специальную трансляцию турнира The International 2017, во время которой новичкам расскажут об основных моментах игры.
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