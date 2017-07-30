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Феттель выиграл Гран-при Венгрии, Райкконен – второй, Квят – 12-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершилась гонка на Гран-при Венгрии. Победу на «Хунгароринге» одержал пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель.

Немец опередил своего партнера по команде Кими Райкконена, который стал вторым. На третьем месте Валттери Боттас из «Мерседеса», на четвертом – его партнер Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» на 12-м месте.

В общем зачете Феттель продолжает лидировать. Теперь в его активе 202 очка. Хэмилтон идет вторым (191 очко), Боттас – третьим (172 очка).

Формула-1
Гран-при Венгрии
Гонка

1. Себастьян Феттель («Феррари») 70 кругов
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,908
3. Валттери Боттас («Мерседес») +12,462
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +12,885
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,276
6. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.11,223
7. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1 круг
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
14. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Рено»)
Пол ди Реста («Уильямс»)
Ромен Грожан («Хаас»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

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