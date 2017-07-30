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Гол Зуева принес «Ростову» победу над «Амкаром» в матче 3-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Амкара» на своем поле уступили «Ростову» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече на 66-й минуте забил полузащитник ростовской команды Александр Зуев.

Видео гола Зуева

После этой встречи «Ростов» набрал четыре очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место. 

В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо». Днем ранее «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи».

Матч

Амкар - Ростов - 0:1 (0:0)

Голы

Зуев 66 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Идову, Милькович, Гиголаев (Баланович, 74), Комолов (Костюков, 69), Рязанцев, Гол, Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80)

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Юсупов, Гацкан, Зуев (Байрамян, 67), Калачёв (Майер, 76), Мевля, Дядюн (Шомуродов, 88)

Предупреждения:

Гол, 90 - Юсупов, 81

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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