Гол Зуева принес «Ростову» победу над «Амкаром» в матче 3-го тура РФПЛ

Футболисты «Амкара» на своем поле уступили «Ростову» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече на 66-й минуте забил полузащитник ростовской команды Александр Зуев.

Видео гола Зуева

После этой встречи «Ростов» набрал четыре очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место.

В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо». Днем ранее «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи».