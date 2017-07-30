Агент: Маммана близок к подписанию контракта с «Зенитом»

Аргентинский защитник «Лиона» Эмануэль Маммана может вскоре стать игроком «Зенита». Об этом сообщил агент игрока Эрнан Регера.



«Да, это действительно так. Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан. Возможно, это произойдет в понедельник или вторник. Извините, но о деталях я пока говорить не могу», - приводит слова Регеры ТАСС.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 16 миллионов евро. Напомним, в «Лион» 21-летний Маммана перешел из «Ривер Плейта» летом 2016 года за 8,5 миллионов евро. Контракт игрока с командой истекает 30 июня 2021 года. В сезоне-2016/17 в 25 матчах он забил один гол.

По данным Transfermarkt.de, стоимость защитника составляет семь миллионов евро.

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