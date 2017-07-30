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Каспарайтис подписал контракт с «Энергией»

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Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис подписал контракт с действующим чемпионом Литвы «Энергией» из Электраная. Об этом информирует официальный сайт литовской команды.

Как сообщается, планируется, что 44-летний защитник проведет за команду из родного города несколько матчей в чемпионате страны.

Напомним, что Каспарайтис, выступая за «Питтсбург», «Колорадо» и «Нью-Йорк Рейнджерс», провел 863 матча в НХЛ и набрал 163 (27+136) очков. В России Каспарайтис защищал цвета московского «Динамо», «Ак Барса» и СКА.

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