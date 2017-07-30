«Томь» вырвала победу в конце матча с «Авангардом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Томью» и «Авангардом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Томи».
В составе победителей Роман Войдель и Анзор Саная, который
забил решающий мяч в концовке второго тайма. У «Авангарда» гол в активе Марата
Шогенова.
«Томь» с шестью очками на данный момент на 12-м месте. У «Авангарда»
пять очков и 13-е место.
ФНЛ
5-й тур
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