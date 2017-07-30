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Леонид Кучук: Нам нельзя было проигрывать сегодня

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги гостевого матча против «Амкара» (1:0) в третьем туре РФПЛ.

– Гол забили мы, поэтому сами решайте по игре счет или нет. В этом и есть футбол. Две команды борются, а забили мы. Значит все справедливо.

Замены? Я ими доволен. Они убыстрили игру впереди. Мы стали проводить быстрые атаки. «Амкар» очень вязок в обороне, и мы тяжело проходили среднюю линию, но замены увеличили нашу скорость. Грех жаловаться, что мы не правильно их сделали. Тот же Байрамян мог забить второй, и все было бы ясно. Но матч получился тяжелым. Нам нельзя было проигрывать сегодня, – сказал Кучук.

После этой встречи «Ростов» набрал четыре очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место. 

В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо». Днем ранее «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи».

Видео гола Зуева

Матч

Амкар - Ростов - 0:1 (0:0)

Голы

Зуев 66 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Идову, Милькович, Гиголаев (Баланович, 74), Комолов (Костюков, 69), Рязанцев, Гол, Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80)

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Юсупов, Гацкан, Зуев (Байрамян, 67), Калачёв (Майер, 76), Мевля, Дядюн (Шомуродов, 88)

Предупреждения:

Гол, 90 - Юсупов, 81

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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