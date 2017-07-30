Леонид Кучук: Нам нельзя было проигрывать сегодня

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги гостевого матча против «Амкара» (1:0) в третьем туре РФПЛ.

– Гол забили мы, поэтому сами решайте по игре счет или нет. В этом и есть футбол. Две команды борются, а забили мы. Значит все справедливо.

Замены? Я ими доволен. Они убыстрили игру впереди. Мы стали проводить быстрые атаки. «Амкар» очень вязок в обороне, и мы тяжело проходили среднюю линию, но замены увеличили нашу скорость. Грех жаловаться, что мы не правильно их сделали. Тот же Байрамян мог забить второй, и все было бы ясно. Но матч получился тяжелым. Нам нельзя было проигрывать сегодня, – сказал Кучук.

После этой встречи «Ростов» набрал четыре очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место.

В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо». Днем ранее «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи».

Видео гола Зуева