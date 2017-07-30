«Томень» и «Ротор» сыграли вничью
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Ротор-Волгоград»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Хозяева забили единственный мяч благодаря автоголу
Александра Столяренко. У гостей отличился Мухаммад Султонов.
«Тюмень» с двумя очками на данный момент на последнем месте.
У «Ротора» четыре очка и 17-е место.
ФНЛ
5-й тур
Матч
Тюмень - Ротор-Волгоград - 1:1 (1:1)
Голы
Столяренко 23 (1:0 - автогол). Султонов 42 (1:1).
Место и дата
30 июля 15:00, Геолог, Онлайн-трансляция
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