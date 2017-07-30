Роман Асхабаде: Нойштедтер – не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе заявил, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер не сможет усилить команду для успешного выступления в Лиге чемпионов.

«Думаю, Нойштедтер — не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак». Если это трансфер на будущее, то здесь другой разговор. Возможно, в клубе в Романе видят футболиста на перспективу, хотя ему уже 29 лет. На сегодняшний день натурализованный немец вряд ли способен усилить оборону команды.

Хороший защитник «Спартаку» необходим, ведь красно-белым предстоит играть на несколько фронтов, а Сердар Таски, если верить прессе, может уехать в Турцию. Что касается наличия у Нойштедтера российского паспорта, то это палка о двух концах, ведь в следующем сезоне лимит на легионеров могут сильно смягчить. Если бы он сохранялся в нынешнем виде, то логическое объяснение трансферу Романа еще бы имелось», — цитирует Асхабадзе RT.

Напомним, ранее сообщалось, что Нойштедтер согласился на переход в «Спартак». Решение о том, продавать ли Нойштедтера, примет главный тренер турецкого клуба Айкут Коджаман. Ранее 29-летний Нойштедтер играл в Германии за «Шальке». Футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016.

Отметим, что гол Романа помог «Фенербахче» на этой неделе победить австрийский «Штурм» в квалификационном матче Лиги Европы (2:1).

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