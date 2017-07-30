Гаджи Гаджиев: Проиграли по делу
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче третьего тура РФПЛ.
– Проиграли по делу. Так играть вообще нельзя. «Ростов» был лучше и создал много моментов у наших ворот. Проигрывали в центре поля, но могли сыграть вничью. Старались агрессивно атаковать. Есть проблемы в средней зоне и атаке. Они очевидны.
После этой встречи «Ростов» набрал четыре очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место.
В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо». Днем ранее «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи».
Матч
Голы
Зуев 66 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Идову, Милькович, Гиголаев (Баланович, 74), Комолов (Костюков, 69), Рязанцев, Гол, Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80)
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Юсупов, Гацкан, Зуев (Байрамян, 67), Калачёв (Майер, 76), Мевля, Дядюн (Шомуродов, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция