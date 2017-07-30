Гаджи Гаджиев: Проиграли по делу

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче третьего тура РФПЛ.

– Проиграли по делу. Так играть вообще нельзя. «Ростов» был лучше и создал много моментов у наших ворот. Проигрывали в центре поля, но могли сыграть вничью. Старались агрессивно атаковать. Есть проблемы в средней зоне и атаке. Они очевидны.

После этой встречи «Ростов» набрал четыре очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место.

В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо». Днем ранее «Ростов» на выезде сыграет с «Анжи».

Видео гола Зуева