«Крылья Советов» на выезде обыграли «Химки»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Крыльями
Советов» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Крыльев».
В составе победителей отличились Сергей Самодин и
Евгений Башкиров. «Крылья Советов» на данный момент на третьем месте с десятью
очками. У «Химок» девять очков и пятое место.
ФНЛ
5-й тур
Матч
Химки - Крылья Советов - 0:2 (0:0)
Место и дата
30 июля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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