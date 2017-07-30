«Крылья Советов» на выезде обыграли «Химки»

Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Крыльев».

В составе победителей отличились Сергей Самодин и Евгений Башкиров. «Крылья Советов» на данный момент на третьем месте с десятью очками. У «Химок» девять очков и пятое место.

ФНЛ

5-й тур



