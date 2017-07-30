«Тамбов» разгромил «Енисей»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Енисеем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Тамбова».
В составе победителей по дублю сделали Алексей
Скворцов и Илья Кухарчук. Также отличился Абдул Гафар Сирима. Отметим, что на
38-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Валерия Кичина.
«Тамбов» занимает 11-е место, имея в активе шесть
очков. У «Енисея» девять очков и шестое место.
ФНЛ
5-й тур
Матч
Голы
Скворцов 45 (1:0).
Место и дата
30 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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