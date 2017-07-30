«Тамбов» разгромил «Енисей»

Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Тамбова».

В составе победителей по дублю сделали Алексей Скворцов и Илья Кухарчук. Также отличился Абдул Гафар Сирима. Отметим, что на 38-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Валерия Кичина.

«Тамбов» занимает 11-е место, имея в активе шесть очков. У «Енисея» девять очков и шестое место.

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5-й тур