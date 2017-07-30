«Шинник» и «Луч-Энергия» разошлись миром
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Шинником» и «Луч-Энергией»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев забил Марат Шайморданов, у гостей отличился
Александр Носов. «Шинник» с восемью очками на седьмом месте, «Луч-Энергия» - на
19-й позиции (четыре очка).
ФНЛ
5-й тур
Матч
Шинник - Луч-Энергия - 1:1 (1:0)
Голы
Шайморданов 20 (1:0).
Место и дата
30 июля 16:00, Урожай, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически