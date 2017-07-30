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«Шинник» и «Луч-Энергия» разошлись миром

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Шинником» и «Луч-Энергией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев забил Марат Шайморданов, у гостей отличился Александр Носов. «Шинник» с восемью очками на седьмом месте, «Луч-Энергия» - на 19-й позиции (четыре очка).

ФНЛ

5-й тур

Матч

Шинник - Луч-Энергия - 1:1 (1:0)

Голы

Шайморданов 20 (1:0).

Место и дата

30 июля 16:00, Урожай, Онлайн-трансляция


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