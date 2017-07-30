Питерское «Динамо» и «Кубань» сыграли вничью

Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Динамо СПб» и «Кубанью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе победителей дубль сделал Артем Кулишев. У «Кубани» забивали Олег Алейник и Владимир Лобкарев. Отметим, что гости с 83-й минуты играли в меньшинстве после удаления Сергея Бендзя.

«Динамо» с десятью очками занимает четвертое место. У «Кубани» семь очков и девятое место

ФНЛ

5-й тур

Матч Динамо СПб - Кубань - 2:2 (0:0) Место и дата 30 июля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция



