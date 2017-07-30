Питерское «Динамо» и «Кубань» сыграли вничью
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура первенства ФНЛ между «Динамо СПб» и «Кубанью»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В составе победителей дубль сделал Артем Кулишев. У «Кубани»
забивали Олег Алейник и Владимир Лобкарев. Отметим, что гости с 83-й минуты
играли в меньшинстве после удаления Сергея Бендзя.
«Динамо» с десятью очками занимает четвертое место. У «Кубани»
семь очков и девятое место
ФНЛ
5-й тур
Матч
Динамо СПб - Кубань - 2:2 (0:0)
Место и дата
30 июля 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция
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