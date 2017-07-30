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Алексей Лунин: Поражение «Краснодару» – большой удар по самолюбию тренерского штаба и игроков

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер дубля «Спартака» подвел итоги матча третьего тура молодежного первенства России против «Краснодара» (0:5).

- С таким соперником, как «Краснодар», нужно играть с полной самоотдачей. В начале встречи нам этого не хватало. Как следствие - пропустили два мяча. Провалили первый тайм. Пытались спасти игру, затратили на это много усилий, но выправить положение уже не сумели. К тому же в атаке от нас отвернулась удача: создали достаточное количество моментов, но не реализовали их. Это поражение - большой удар по самолюбию тренерского штаба и игроков. В раздевалке после матча у нас состоялся серьезный разговор. Будем работать над ошибками, - передает слова Лунина пресс-служба клуба.

Отметим, что «Спартак» потерпел третье кряду поражение на старте молодежного первенства. Следующий матч красно-белые проведут 5 августа на выезде с «Зенитом».

Матч

Спартак (мол) - Краснодар (мол) - 0:5 (0:3)

Голы

Голубев 5 (0:1). Игнатьев 32 (0:2). Игнатьев 37 (0:3). Игнатьев 69 (0:4). Мацукатов 90 (0:5).

Место и дата

30 июля 12:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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