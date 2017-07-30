Сборная России победила в общекомандном зачете на Европейском юношеском летнем Олимпийском фестивале

29 июля в венгерском городе Дьер завершился XIV Европейский юношеский летний Олимпийский фестиваль. Российская сборная завоевала рекордное количество медалей – 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых и заняла первое место в общекомандном зачете.

Поддержать команду на соревнованиях приехали Президент ОКР Александр Жуков, Министр спорта РФ Павел Колобков, основатель бренда ZASPORT, экипировщика Олимпийской команды России, Анастасия Задорина.

На церемонии чествования победителей Жуков поблагодарил спортсменов за отличное выступление.

«Ребята, дорогие, я хочу вас поздравить с прекрасным праздником, вы получили удовольствие, участвуя в соревнованиях, для многих из вас – это начало спортивной биографии. Сейчас в Венгрии проходит чемпионат мира по водным видам спорта и многие из тех, кто там участвует и побеждает, начинали несколько лет назад как раз на европейском юношеском фестивале, потом выигрывали медали на юношеских олимпийских играх и, я уверен, добьются больших успехов в будущем на Олимпийских играх.

Анастасия Задорина и Александр Жуков.

Я смотрю на вас, и душа радуется! 30 золотых медалей, которые вы завоевали, – это отличный старт, «боевое крещение» для вас и гордость для всей нашей страны. Я поздравляю вас с этим успехом, ваших тренеров, всех, кто помогал вам готовиться к играм. И хочу поблагодарить компанию ZASPORT, которая обеспечила вас такой замечательной экипировкой, которая действительно стала для вас победной».

«Для многих из вас – это первые крупные игры, я уверен, что в вашей жизни будет еще много побед, – отметил Колобков. – Я сегодня посмотрел несколько соревнований – волейбол, дзюдо, теннис, гимнастику, легкую атлетику. Пройдет несколько лет и вы войдете в состав нашей олимпийской команды. Вы все молодцы, добились отличных результатов – поздравляю ваших родителей, которые за вас переживают, ваших тренеров, потому что 50% вашего успеха, а может, и больше – это их заслуга и их труд, они с вами 24 часа. Ждем вас в составе нашей основной команды. Успехов!»

Анастасия Задорина.

«Наши молодые спортсмены в отличной форме, – сказала Задорина. – Лучшее доказательство тому – рекордное количество медалей, которые они завоевали. Я ходила на тренировки, на игры и видела, какой труд стоит за этими успехами, как дети переживают, стараются, какая у них воля к победе. И то, что сейчас на ребят обратили такое пристальное внимание, то, что их приехали поддержать Президент ОКР, Министр спорта – это здорово, страна должна знать своих новых героев! Могу с уверенность сказать, что ZASPORT будет следить за молодыми спортсменами, поддерживать их и помогать. Что касается экипировки, я рада, как ее восприняли наши спортсмены, мы уже собрали их мнения, которые обязательно учтем при разработке будущих коллекций».