Кинг победила с мировым рекордом в плавании на 50 метров брассом на ЧМ, Ефимова – вторая

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. На дистанции 50 метров брассом женщин победила американка Лилли Кинг.

Результат победительницы – 29,40 секунд, и это новый мировой рекорд на этой дистанции. 17 сотых секунды ей проиграла россиянка Юлия Ефимова, которая стала второй. На третьем месте еще одна американка Кэти Мэйли. Таким образом, Ефимова на нынешнем турнире завоевала медали всех достоинств.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Плавание

Брасс. Женщины

50 метров

Финал

1. Лилли Кинг (США) – 29,40

2. Юлия Ефимова (Россия) – 29,57

3. Кэти Мэйли (США) – 29,99