Гаджи Гаджиев: У «Амкара» проблемы в центре поля и в атаке
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тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в
матче третьего тура РФПЛ.
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Первое - проиграли по делу. Соперник был лучше, он создал больше моментов у
наших ворот. Мы практически ничего не создали. Проигрывали в центре поля
достойно часто. Но и при этом можно было сыграть вничью – с большинством атак
оборона справлялась. Футболисты решили агрессивно атаковать, но так нельзя. Это
же не война, когда ты пошел в атаку, взял крепость и окопался. Нужно правильно
базироваться на поле. Гол, который мы пропустили в контратаке, когда двое
осталось против троих, и у них пространства сколько угодно - так нельзя играть
ни при каком счете. Это меня задевает. Я не раз говорил, что у нас проблемы в
средней зоне и в атаке, это очевидно. Возможно, по ходу что-то усилим, будем
развивать игроков. Огуде дождемся, он в сентябре будет в обойме. Но так нельзя
играть ни в обороне ни в атаке – бежать оголтело вперед и давать сопернику
пространство.
Мы в первом тайме фрагментами
играли более-менее, борьбу вели. Но когда мы просматриваем одни и те же
эпизоды... Мы останавливались на этом в межсезонье – нельзя терять мячи в таких
ситуациях. Когда центр закрыт, соперники «Ростова» ничего не могли сделать. Это
подтвердили игры «Ростова» с «Уралом» и «Ахматом». Так что оценка игры нашей
команды – низкая. Мы же могли пропустить и еще. Конечно, и Занева не хватало -
и в обороне и в атаке. А прогресс - по самоотдаче, в этом плане претензий
нет.
Почему
практически нет ударов? Знаете, первое – это надо создавать
позиции для удара. Мы плохо создаем. Второе - мы постоянно на тренировках над
этим работаем: просим игроков бить даже из полупозиции – лучше пробить, чем
потерять мяч. У нас должна быть игра другая – мы должны играть агрессивно,
играть флангами. У нас нет ресурса переигрывать соперника за счет техники. В
прошлом году это получалось..., - приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».
«Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место. В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо».
Матч
Голы
Зуев 66 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Идову, Милькович, Гиголаев (Баланович, 74), Комолов (Костюков, 69), Рязанцев, Гол, Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80)
Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Юсупов, Гацкан, Зуев (Байрамян, 67), Калачёв (Майер, 76), Мевля, Дядюн (Шомуродов, 88)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция