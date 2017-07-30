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Гаджи Гаджиев: У «Амкара» проблемы в центре поля и в атаке

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче третьего тура РФПЛ.

- Первое - проиграли по делу. Соперник был лучше, он создал больше моментов у наших ворот. Мы практически ничего не создали. Проигрывали в центре поля достойно часто. Но и при этом можно было сыграть вничью – с большинством атак оборона справлялась. Футболисты решили агрессивно атаковать, но так нельзя. Это же не война, когда ты пошел в атаку, взял крепость и окопался. Нужно правильно базироваться на поле. Гол, который мы пропустили в контратаке, когда двое осталось против троих, и у них пространства сколько угодно - так нельзя играть ни при каком счете. Это меня задевает. Я не раз говорил, что у нас проблемы в средней зоне и в атаке, это очевидно. Возможно, по ходу что-то усилим, будем развивать игроков. Огуде дождемся, он в сентябре будет в обойме. Но так нельзя играть ни в обороне ни в атаке – бежать оголтело вперед и давать сопернику пространство. 

Мы в первом тайме фрагментами играли более-менее, борьбу вели. Но когда мы просматриваем одни и те же эпизоды... Мы останавливались на этом в межсезонье – нельзя терять мячи в таких ситуациях. Когда центр закрыт, соперники «Ростова» ничего не могли сделать. Это подтвердили игры «Ростова» с «Уралом» и «Ахматом». Так что оценка игры нашей команды – низкая. Мы же могли пропустить и еще. Конечно, и Занева не хватало - и в обороне и в атаке. А прогресс - по самоотдаче, в этом плане претензий нет. 

Почему практически нет ударов? Знаете, первое – это надо создавать позиции для удара. Мы плохо создаем. Второе - мы постоянно на тренировках над этим работаем: просим игроков бить даже из полупозиции – лучше пробить, чем потерять мяч. У нас должна быть игра другая – мы должны играть агрессивно, играть флангами. У нас нет ресурса переигрывать соперника за счет техники. В прошлом году это получалось..., - приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».

 «Амкар», уступив в трех первых матчах чемпионата, занимает 14-е место. В следующем туре 5 августа «Амкар» в гостях встретится с «Динамо». 

Матч

Амкар - Ростов - 0:1 (0:0)

Голы

Зуев 66 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Конде, Сиваков, Идову, Милькович, Гиголаев (Баланович, 74), Комолов (Костюков, 69), Рязанцев, Гол, Прокофьев, Бодул (Гасилин, 80)

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Вилюш, Ингасон, Юсупов, Гацкан, Зуев (Байрамян, 67), Калачёв (Майер, 76), Мевля, Дядюн (Шомуродов, 88)

Предупреждения:

Гол, 90 - Юсупов, 81

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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