Мужскую сборную России представили на «Экспо-Баскете»

В рамках Всероссийского фестиваля баскетбола «Экспо-Баскет» прошла презентация мужской сборной России, которая в настоящий момент готовится к чемпионату Европы-2017 (стартует 31 августа).

Так, со зрителями фестиваля пообщались 18 игроков: Алексей Швед, Сергей Карасев, Евгений Бабурин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлев, Семен Антонов, Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Антон Пушков, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Максим Колюшкин, Андрей Воронцевич, Станислав Ильницкий, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Вячеслав Зайцев и Никита Курбанов.

После презентации баскетболисты приняли участие в различных мероприятиях у стендов своих клубов на территории «Экспо-Баскета», в рамках которых обзались с болельщиками и раздавали автографы.