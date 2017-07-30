Леонардо Майер обыграл Флориана Майера в финале турнира в Гамбурге

Финальный матч турнира АТР в Гамбурге (Германия) между аргентинцем Леонардо Майером и немцем Флорианом Майером завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Леонардо Майера.

Матч продолжался один час и 57 минут. У аргентинца десять эйсов и четыре двойные ошибки, у немца – один эйс и одна двойная. Также Флориан превзошел соперника по проценту попадания первой подачи (70 против 59)

Гамбург (Германия)

Турнир АТР

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 1 499 940 евро

Финал