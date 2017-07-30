Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Ростов
Футбол  Тосно0 : 1Зенит
Футбол  Локомотив1 : 0Анжи
Футбол  Англия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонардо Майер обыграл Флориана Майера в финале турнира в Гамбурге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира АТР в Гамбурге (Германия) между аргентинцем Леонардо Майером и немцем Флорианом Майером завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Леонардо Майера.

Матч продолжался один час и 57 минут. У аргентинца десять эйсов и четыре двойные ошибки, у немца – один эйс и одна двойная. Также Флориан превзошел соперника по проценту попадания первой подачи (70 против 59)

Гамбург (Германия)
Турнир АТР
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 1 499 940 евро
Финал

Матч

Майер Л. (Аргентина) - Майер Ф. (Германия) - 6:4, 4:6, 6:3

Место и дата

30 июля 16:00, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хачанов уступил Дельбонису в 1/4 турнира в ГамбургеМатч 1/4 финала турнира АТР в Гамбурге (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Федерико Дельбонисом завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Дельбониса.Пауза для Джокера. Почему Джокович пропускает остаток сезонаПауза для Джокера. Почему Джокович пропускает остаток сезонаНовак Джокович принял решение пропустить оставшуюся часть сезона.Хачанов стал четвертьфиналистом теннисного турнира в ГамбургеНа проходящем в немецком Гамбурге теннисном турнире россиянин Карен Хачанов переиграл британца Аляжа Бедене и вышел в 1/4 финала.Кузнецов уступил Майеру во втором круге турнира в ГамбургеМатч второго круга турнира АТР в Гамбурге (Германия) между россиянином Андреем Кузнецовым и немцем Флорианом Майером завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 4:6, 6:4 пользу Майера.Джокович пропустит остаток сезонаСербский теннисист Новак Джокович пропустит оставшиеся в нынешнем году турниры. Об этом на своем официальном сайте сообщил сам теннисист.
Футбол
Алексей Лунин: Поражение «Краснодару» – большой удар по самолюбию тренерского штаба и игроков
Футбол
«Тамбов» разгромил «Енисей»
Футбол
Роман Асхабаде: Нойштедтер – не то усиление под Лигу чемпионов, в котором нуждается «Спартак»
Футбол
Леонид Кучук: Нам нельзя было проигрывать сегодня
все новости
Флориан Майер
Флориан Майервсе новости
Леонардо Майер
Леонардо Майервсе новости
ATP Tour
ATP Tour