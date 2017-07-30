Леонардо Майер обыграл Флориана Майера в финале турнира в Гамбурге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч турнира АТР в Гамбурге (Германия) между
аргентинцем Леонардо Майером и немцем Флорианом Майером завершился победой
аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Леонардо
Майера.
Матч продолжался один час и 57 минут. У аргентинца десять
эйсов и четыре двойные ошибки, у немца – один эйс и одна двойная. Также Флориан
превзошел соперника по проценту попадания первой подачи (70 против 59)
Гамбург (Германия)
Турнир АТР
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 1 499 940 евро
Финал
Матч
Майер Л. (Аргентина) - Майер Ф. (Германия) - 6:4, 4:6, 6:3
Место и дата
30 июля 16:00, , Онлайн-трансляция
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