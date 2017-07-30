«Тосно» – «Зенит». Кузяев и Ерохин сыграют с первых минут, Дзюба – в запасе
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом команды на матч третьего тура РФПЛ против «Тосно».
С первых минут на поле выйдут следующие игроки: Лунев, Смольников, Иванович, Гарсия, Кришито, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков. Терентьев, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиано, Эрнани, Дзюба, Полоз.
Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Кокорин 10 (0:1).
Состав
Тосно: Юрченко, Дугалич, Чернов, Шахов, Дудиев, Галиулин, Карницкий, Казаев, Роша, Мелкадзе, Заболотный
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Паредес, Шатов, Хави Гарсия, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси
Место и дата
30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция