Американец Калиж стал чемпионом мира в плавании на 400 метров комплексом

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. На дистанции 400 метров брассом победил американец Чейс Калиж.

Победитель преодолел дистанцию за 4 минуты и 5,9 секунд. Вторым стал венгр Давид Веррасто. На третьем месте японец Дайя Сэто.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Плавание

Комплексное плавание. Мужчины

400 метров

Финал

1. Чейс Калиж (США) – 4.05,90

2. Давид Веррасто (Венгрия) – 4.08,38

3. Дайя Сэто (Япония) – 4.09,14