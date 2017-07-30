Американец Калиж стал чемпионом мира в плавании на 400 метров комплексом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия)
продолжаются соревнования по плаванию. На дистанции 400 метров брассом победил
американец Чейс Калиж.
Победитель преодолел дистанцию за 4 минуты и 5,9 секунд. Вторым стал венгр Давид Веррасто. На третьем месте японец Дайя Сэто.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира по водным видам спорта
Плавание
Комплексное плавание. Мужчины
400 метров
Финал
1. Чейс Калиж (США) – 4.05,90
2. Давид Веррасто (Венгрия) – 4.08,38
3. Дайя Сэто (Япония) – 4.09,14
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